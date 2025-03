Cor.Fio: “Palladino, dagli undici fedelissimi all’incertezza. Viola al bivio”

Il Corriere Fiorentino scrive oggi del periodo non idilliaco della Fiorentina di Palladino. Come scrive il quotidiano, "c’era una volta la Fiorentina". Quella della formazione filastrocca, che nella striscia di otto vittorie consecutive era diventata una dolce ripetizione tra un turno e l’altro di campionato. Quella che per 9 se non 10 undicesimi era divenuta quasi prevedibile prima del fischio d’inizio e letale in campo. Palladino, in quelle 8 partite aveva alternato molto poco i giocatori in rosa, e con il passaggio dal 3-4-2-1 al al 4-2-3-1, aveva reso la Fiorentina una sicurezza con i rispettivi, abituali, undici in campo: De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Bove, Beltran, Colpani; Kean.