Cor.Fio: “Ottimismo per Kean, ma la trattativa sarà lunga. Ecco le richieste”

Dopo aver passatoi i primi 15 giorni di luglio con il fiato sospeso, i tifosi viola sperano nel rinnovo di Moise Kean. Ieri è andati in scena il primo incontro tra gli agenti del ragazzo e la dirigenza viola. Incontro che come riporta il Corriere Fiorentino, è stato costruttivo. Non era certamente possibile aspettarsi un prolungamento lampo, e la trattativa sarà probabilmente lunga. Entrambe le parti vogliono rinnovare. La Fiorentina ha dalla sua un'offerta da 4 milioni annui a stagione, il giocatore in questo anno ha acquisito uno status di livello.