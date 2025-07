Cor.Fio: “Mandragora, l’offerta del Betis è bassa. Ecco le richieste viola”

Per Rolando Mandragora non basta la prima offerta de Betis. Ecco quando chiede la Fiorentina per lui

Redazione VN 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 08:16)

Si accende il mercato attorno a Rolando Mandragora. Per adesso il centrocampista viola non è vicino alla partenza, ma il Betis ha messo gli occhi su di lui. La prima offerta sarebbe stata recapitata alla Fiorentina. Le cifre ballano molto, secondo Sky gli andalusi sarebbero arrivati a 8 milioni. Il Corriere Fiorentino ed il Corriere dello Sport invece parlano di 4 milioni. Proprio il Corriere Fiorentino mette in evidenza che il ragazzo sta bene a Firenze, e discuterà il rinnovo, ma la Fiorentina valuterà le offerte

La richiesta — Come detto, la prima proposta del Betis è stata ritenuta troppo bassa. Lan Fiorentina chiede 12-13 milioni di euro per lasciarlo partire. Mandragora non è più giovanissimo (ha 28 anni, da poco compiuti n.d.r), ed il suo contratto scade nel 2026. Soldi che sarebbero reinvestiti su giocatori di qualità, come Bernabè.