Cor.Fio: “La clausola di Kean? Gli agenti hanno le idee chiare, con un retroscena”

Un rinnovo come quello di Moise Kean è estremamente dettagliato e complesso. Non a caso l'attuale proprietà viola non si era mai spinta così tanto in là con un singolo ingaggio, escluso Franck Ribery nel 2019. Dalle cifre annuali, agli anni di durata, fino a passara alla tanto temuta clausola rescissoria. 52 milioni, pagabili entro il 15 luglio, ormai questa data era diventata una scadenza ossessiva per i tifosi viola. Una clausola inserita al momento della firma nella scorsa estate, quando il valore del ragazzo era nettamente inferiore.