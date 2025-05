Cor.Fio. “Il rinnovo di De Gea vale doppio. Ecco perché è un segnale forte”

Il Corriere Fiorentino scrive oggi del rinnovo del portierone viola David De Gea, notizia arrivata in un momento critico per i gigliati. Come riporta il quotidiano, infatti, il fatto che l'estremo difensore abbia deciso di legarsi per i prossimi tre anni alla Fiorentina, vale doppio. Da un lato c’è l’aspetto tecnico, fondamentale, perché il miglior portiere dell’ultimo campionato di Serie A difenderà anche l’anno prossimo la porta viola. E poi c’è l’aspetto emotivo e, con questo, il messaggio che la società riesce a mandare all’esterno in un momento particolarmente difficile. Una reazione forte, che forse non sarà come l’annuncio dell’arrivo di un grande allenatore, ma è comunque un bel segnale. «Gli abbiamo proposto un triennale — aveva raccontato lo stesso Pradè nella conferenza di qualche giorno fa — ma qualora non dovesse arrivare in tempo una risposta eserciteremo comunque l’opzione e continueremo a trattare con calma». Quella risposta invece è arrivata e così la Fiorentina (che ha ufficializzato la firma del suo portiere) non avrà bisogno di far valere la clausola unilaterale (a suo favore) che le avrebbe permesso di estendere il contratto di un’altra stagione con l’ingaggio che sarebbe automaticamente raddoppiato: da 1,2 milioni netti a 2,4 a stagione. Tutto fortunatamente inutile visto che ieri i due dirigenti viola e gli agenti del portierone spagnolo sono arrivati a un accordo che prevede un triennale (nuova scadenza 2028) con ingaggio da circa 3 milioni netti.