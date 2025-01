Cor.Fio: “Centrocampo centro di rivoluzione. La chiave è Folorunsho”

Le rivoluzioni del reparto

Dal trio Bonaventura-Pulgar-Maleh, il primo di Italiano, al duo Richardson-Adli di Monza, il centrocampo viola ha mutato pelle come nessun altro tra le squadre di vertice in Italia. Una rivoluzione certificata dalle mosse estive e confermata in corso d’opera, basti pensare che esattamente 5 mesi fa la Fiorentina esordiva in campionato con Amrabat e Mandragora titolari, Bianco da subentrante e Barak, Richardson e Infantino in panchina. Per Adli, Bove e Cataldi sarebbe stato necessario aspettare tra il 28 e il 30 di agosto, con la Fiorentina che ad ora in 19 partite di campionato ha alternato dall’inizio 11 combinazioni diverse di centrocampisti, a due o a tre, quest’ultima situazione con Bove nella posizione di esterno e di raccordo tra le due fasi. In 7 delle 19 gare giocate dai viola in serie A Palladino ha schierato tre centrocampisti e in tutti e 7 i casi il «terzo» è stato proprio il classe 2002. Quanto successo allo stesso Bove in Fiorentina-Inter ha avuto evidenti conseguenze anche in campo, privando Palladino di una delle principali armi tattiche del proprio gioco.