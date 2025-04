Contro sfortuna e imprevisti: la Fiorentina adesso ha più autostima

Nonostante una partenza che faceva temere l'ennesima prestazione sottotono contro una squadra sulla carta inferiore, la Fiorentina ha saputo reagire e ribaltare l’inerzia della gara. Questa vittoria, infatti, non nasce da un singolo episodio, ma dalla volontà condivisa del gruppo di non arrendersi, anche in assenza del suo uomo simbolo, Kean. Se l’assenza del bomber dovesse prolungarsi, servirà uno sforzo ulteriore da parte di tutti per compensarne il peso in campo, ma la squadra ha dimostrato di potercela fare.