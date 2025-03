Contro le big i viola performano con l’effetto “underdog”. Ora serve il riscatto

La Nazione scrive oggi sulle sue pagine del prossimo impegno della Fiorentina a Napoli e delle prestazioni dei viola contro le big. Come scrive il quotidiano, infatti, verrebbe quasi da pensare che sono due le circostanze nelle quali quest'anno la Fiorentina ha saputo mostrare la miglior versione di sé: in piena emergenza (dunque con la rosa decimata) e nei big match d'alta classifica. Ovvero nelle gare col più alto tasso di rischio dove i viola, al netto di un pronostico avverso, sono riusciti spesso a fare bene. Al momento sembrerebbe, dunque, che per la squadra gigliata sia più facile performare con lo status di «underdog», ovvero di sfavorita, piuttosto che imporre il proprio gioco al cospetto dei club di medio-bassa classifica. I viola, infatti, hanno spesso ottenuto punti importanti con le grandi squadre, dilapidando tuttavia il bottino al cospetto di formazioni sulla carta molto più alla portata dei toscani: i recenti passi falsi con Como e Verona stanno li a testimoniarlo, al pari del settimo posto in classifica che stona di gran lunga coi risultati fin qui ottenuti negli scontri diretti. La gara di Napoli in programma domani, in tal senso, offre la possibilità di riscatto. Anche perché la squadra di Conte è la sola formazione che ha battuto con un passivo fin troppo severo la truppa di Palladino nel confronto stagionale del 4 gennaio (0-3 al Franchi).