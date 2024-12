Contro il Cagliari torna Adli. Gudmundsson scalpita, ma serve cautela

Saranno almeno due i cambi di formazione rispetto alla gara contro l'Empoli di mercoledì in Coppa Italia. Come scrive La Gazzetta dello Sport, domani alle 12.30 al Franchi si vedrà il ritorno dal 1' per Yacine Adli, out mercoledì per influenza. Con l'assenza di Bove, la verticalità del franco-algerino diventa una risorsa ancora più determinante per i viola. L'altra "novità" è David De Gea. Archiviata la prova così così di Terracciano, riecco il titolare assoluto in Serie A, mentre già giovedì in Conference ci sarà spazio per Martinelli contro il Lask.