Continuità e fiducia: adesso Marin Pongracic si sente al 100%

Marin Pongracic, centrale della Fiorentina, ha parlato con determinazione alla vigilia del ritorno dei quarti di Conference League contro il Celje, sottolineando che il vantaggio dell’andata non è sufficiente e che servirà massima concentrazione fin dal primo minuto. Titolarissimo nelle ultime uscite, il croato sarà nuovamente protagonista in una difesa priva di Pablo Marí, consapevole della responsabilità che ricade su di lui. Cresciuto tra le giovanili di Bayern e Dortmund, Pongracic vive questa sfida come una grande opportunità europea, anche se in una cornice diversa da quella che immaginava.

Dopo un inizio difficile con Palladino, il passaggio alla difesa a tre ha rappresentato per lui una vera rinascita. Oggi si sente a suo agio nel nuovo sistema di gioco, grazie anche al contributo degli attaccanti in fase di copertura. Le difficoltà espresse lo scorso settembre sembrano ormai superate, e ora il croato è concentrato sul presente e sul sogno di arrivare fino in fondo alla competizione. Guardando avanti, con la mentalità di chi affronta ogni gara come una finale, Pongracic sogna Breslavia e la rivincita in Conference League.