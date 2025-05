La Fiorentina si è riunita subito dopo la fine della stagione al Viola Park con i vertici dirigenziali (Ferrari e Pradè), l’allenatore Palladino e il presidente Commisso in collegamento dagli Stati Uniti. Oggi si terrà una conferenza stampa in cui si tireranno le somme dell’annata, tracciando anche le linee guida per il futuro. La rapidità nell’organizzazione indica chiarezza e ambizione per la prossima stagione, quella del centenario del club.