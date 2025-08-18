Conference League: biglietti quasi esauriti per l’andata col Polissya

Giovedì 21 agosto la Fiorentina sfiderà il Polissya nell'andata del playoff di Conference League [LEGGI IL PROGRAMMA CON TUTTE LE GARE]. Si giocherà a Presov, in Slovacchia, sede neutrale scelta dagli ucraini come stadio di casa in Europa. Come scrive Repubblica Firenze, "ieri il club ha aperto la vendita dei biglietti per il settore ospiti della Tatran Arena e in poche ore i 300-350 tagliandi disponibili al prezzo di 8,50 euro sono stati quasi tutti acquistati. Complice la gara di ritorno in “trasferta” a Reggio Emilia, con alcuni settori che saranno chiusi per i provvedimenti adottati dalla Uefa dopo la semifinale dello scorso anno contro il Betis Siviglia e una trasferta di Cagliari domenica prossima vietata ai residenti della provincia di Firenze, in tanti non si sono fatti sfuggire l’occasione".