Conference, dove eravamo rimasti? Oggi i play-off, la Fiorentina aspetta

In una settimana di play-off (anche) per le italiane nelle coppe europee la Fiorentina... aspetta. I viola sono già qualificati agli ottavi di Conference League e quindi guarderanno con interesse alle partite che si disputeranno oggi, con l'andata degli spareggi. Il 21 febbraio si conoscerà la prossima avversaria. La squadra di Palladino è forte del terzo posto conquistato e nella griglia degli ottavi fa coppia col Rapid Vienna quarto: di fronte troveranno la vincente fra Panathinaikos e Vikingur oppure gli sloveni dell'Olimpija Ljubljana che affrontano il Borac Banja Luka.

Palladino osserva

Come spiega La Gazzetta Dello Sport, sono ovviamente i greci fra queste le formazione da evitare, terzi nel loro campionato ma sicuramente con caratura tecnica maggiore. Non che stia andando benissimo al momento per i biancoverdi, visto che hanno perso con l'Aris e sono pure usciti dalla coppa di lega. Ci sono anche diversi ex della Serie A: Swiderski, Dragowski, Jedvaj e Djuricic. Dall'altro scontro la favorita è la formazione slovena. Il lavoro maggiore spetterà agli osservatori della Fiorentina, che poi analizzeranno le rivali al momento di doverle affrontare. Per ora se ne riparla a marzo.