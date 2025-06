Con Pioli torna Adli? CorFio: “Questo è il piano della Fiorentina”

La Fiorentina si prepara a un mercato estivo all’insegna della continuità tattica e del rafforzamento mirato di un organico già considerato valido dalla dirigenza. In attesa dell’arrivo ufficiale di Stefano Pioli, previsto per inizio luglio dopo lo svincolo dall’Al Nassr, il club ha già avviato i primi colloqui con il tecnico per definire obiettivi e strategie. L’intenzione è quella di proseguire sulla strada del 3-5-2 visto nel finale della scorsa stagione, puntando a rinforzare i reparti più carenti.