Con il Lecce Palladino si gioca tutto. E il Franchi si riempie

Venerdì sera all'Artemio Franchi servirà il massimo sostegno del pubblico viola. La Fiorentina deve ritrovare il successo e la fiducia, motivo per cui lo stadio si prepara a riempirsi. Per adesso sono già 16.000 le tessere staccate dalla società per la partita contro il Lecce. Un dato che è destinato a salire e che, considerando le limitazioni legate ai lavori di ristrutturazione, non è affatto negativo. La gente è pronta a stringersi intorno alla squadra.

Per quello che riguarda i sostenitori leccesi, la loro presenza è tutta da valutare. La trasferta è aperta solo ai detentori di tessera del tifoso, ecco perché la frangia più calda del pubblico giallorosso (che ne è sprovvista) non ci sarà. Vedremo se l'obbligo di presentare il tesserino scoraggerà anche l'altra parte di tifoseria pugliese. Ricordiamo che per via del restyling il settore dedicato agli ospiti non potrà contenere comunque più di 500/600 persone. Lo scrive il Corriere dello Sport.