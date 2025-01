Con il Genoa senza Adli e Palladino. La Fiorentina torna in mano a Citterio

L'espulsione all'ex Milan(allontanato per doppio giallo, di cui uno rimediato in panchina per aver allontanato un pallone) è stata comminata a seguito di un comportamento non regolamentare e di proteste nei confronti degli ufficiali di gara - per il classe 2000 si tratta della seconda espulsione in carriera, la prima da quando gioca in Italia - mentre l'allenatore, che a sua volta è stato spedito negli spogliatoi dopo due cartellini gialli, è stato punito per motivi ancora non chiari.