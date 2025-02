Comuzzo via a giugno? La certezza adesso è il “no” di Rocco Commisso

La Nazione commenta la telenovela Pietro Comuzzo, che ha tenuto banco tutto il mercato di gennaio in casa Fiorentina . Infatti, il giocatore viola è stato nel mirino del Napoli fino alla fine del mercato. Ma alla fine, il club di Rocco Commisso ha deciso di trattenerlo.

Il noto quotidiano, fa un salto verso il futuro del giovane difensore viola. Pietro Comuzzo è un talento e in estate avrà sicuramente tante offerte. Si parla sempre di Napoli e di Juventus, ma a oggi la certezza è una sola: il no di Rocco Commisso ai 35 milioni di De Laurentiis. La Fiorentina non ha vacillato, questo dice il presente.