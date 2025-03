Comuzzo, non solo Napoli e Juve: si inserisce un’altra big di Serie A

Salgono gli interessi per Comuzzo. Non solo Napoli e Juventus, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è un'altra pretendente: il Milan. Se nelle ultime due sessioni è arrivato un solo giocatore italiano e in prestito (Sottil a gennaio dalla Fiorentina), dalla prossima estate sarà prestata più attenzione agli affari italiani. Perché si vuole dare un’identità più forte allo spogliatoio e anche per una questione legata alla lista Uefa. Una questione che si porrà se il Milan conquisterà l’accesso alle coppe europee 2025-2026, ma che comunque avrà riflessi in vista del futuro. Soprattutto se saranno fatti investimenti importanti come quello per il viola Pietro Comuzzo. La priorità rossonera è in altri reparti, ma il difensore convocato anche da Spalletti in Nazionale piace parecchio.