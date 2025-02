Comuzzo, la rivelazione viola in panchina. Ora Palladino fa altre scelte

Un momento di flessione di Comuzzo, alcuni errori di troppo e il mercato col Napoli e la sua offerta respinta al mittente, hanno certamente influito. Di fatto Pongracic si è ripreso quel posto per il quale era stato acquistato in estate. 16 milioni dal Lecce, erede di Milenkovic ceduto in Premier League. Nell’iniziale assenza del croato, l’esplosione di Comuzzo che aveva spinto anche il ct Spalletti a convocarlo per la prima volta in azzurro. E ora? L’ultima da titolare, per il prodotto del vivaio viola, a inizio febbraio nel recupero della sfida con l’Inter, quando al Franchi arrivò la vittoria contro i campioni d’Italia. In quel caso Palladino optò per Comuzzo laterale destro di difesa con Pongracic e Ranieri centrali, alzando così Dodo a centrocampo. Palladino sa meglio di chiunque altro come stia fisicamente e mentalmente quel ragazzo che ha trascinato i viola in difesa fino al giro di boa. E presto potrebbe alternarlo visti gli impegni ravvicinati e il ritorno della Conference League che per la Fiorentina rimane un obiettivo concreto e una via secondaria ma preferenziale per l’approdo in Europa League.