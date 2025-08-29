Comuzzo in difficoltà, Gazzetta: “Troppa pressione, colpa del mercato”

Pietro Comuzzo è incappato in una serata da dimenticare nel play-off contro il Polissya, ma per fortuna tutto alla fine è andato per il meglio. Tuttavia, secondo La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola, le sue difficoltà non sono da sottovalutare: per la rosea è tutta colpa del frullatore mediatico del mercato.
Da mesi questo ragazzone friulano, grande prodotto del vivaio, è finito in un frullatore mediatico. A gennaio il Napoli ha offerto 35 milioni ed è rimasto al Viola Park. Ma quest’estate non ha avuto pace. Prima piaceva alla Juve, poi al Milan, quindi l’Al Hilal di Simone Inzaghi avrebbe offerto 35 milioni per averlo ora, mercoledì si è fatta sotto pure l’Atalanta. Offerte concrete? Mah. Fatto sta che tutta questa pressione non giova a un ragazzo di 20 anni che non sappiamo ancora se sia effettivamente un fenomeno, ma di fatto continua a sbagliare e parecchio. Pioli lo ha sottolineato mercoledì, forse è il caso di dargli un po’ di riposo facendogli ritrovare la serenità. Dopo 62’ è uscito, come a Cagliari.
