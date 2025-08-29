Comuzzo in difficoltà, Gazzetta: “Troppa pressione, colpa del mercato”

Pietro Comuzzo è apparso in forte difficoltà nel play-off Conference. Secondo la rosea è tutta colpa del mercato...

Pietro Comuzzo è incappato in una serata da dimenticare nel play-off contro il Polissya, ma per fortuna tutto alla fine è andato per il meglio. Tuttavia, secondo La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola, le sue difficoltà non sono da sottovalutare: per la rosea è tutta colpa del frullatore mediatico del mercato.