Compra che ti passa: solo in due vantano più innesti della Fiorentina

Dzeko, Fazzini, Viti e Kospo. La Fiorentina ha già battuto quattro colpi in entrata sul mercato e non è certo finita qui. Ma la chiarezza delle idee a volte fa la differenza. I viola, nonostante la fisiologica attesa per Pioli, si sono mossi celermente sul mercato, andando a chiudere i primi pezzi pregiati con largo anticipo, così da bruciare tempi e concorrenza. Manca ancora un mese abbondante di trattative, ma la formazione gigliata anche in Serie A è fra quelle che è riuscita a muoversi con maggiore disinvoltura.