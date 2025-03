Ripartiti i contatti Fiorentina-Comune per lo stadio Franchi

La Fiorentina ha conquistato tre punti preziosi contro l'Atalanta sotto il sole del Franchi, con un Kean straripante e la presenza del presidente Rocco Commisso in tribuna d’onore. Tuttavia, lo stadio non ha offerto il miglior colpo d’occhio, con i lavori in corso ancora ben visibili, tra il cantiere della curva Fiesole e l’imbracatura sulla Torre di Maratona.