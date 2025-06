Commisso-Firenze, un rapporto fatto di alti e bassi: tutte le contestazioni

Negli ultimi anni, il clima attorno alla Fiorentina si è progressivamente deteriorato, con una crescente distanza tra la tifoseria e la proprietà. Il primo segnale forte di rottura risale al gennaio 2022, quando la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus scatenò una rabbia tale da portare alla comparsa di un manifesto provocatorio su Ponte Vecchio, raffigurante il presidente Commisso come il Joker. Da quel momento, episodi di tensione si sono susseguiti, come l’addio di Lucas Torreira e le prime contestazioni allo stadio dopo le sconfitte del gennaio 2023.

Nel corso della stagione 2023-2024, i malumori sono cresciuti nonostante un buon avvio. Alla delusione per il calo di rendimento si sono aggiunti motivi di attrito legati alla gestione societaria, come l’aumento degli abbonamenti e la percezione di una scarsa ambizione sul mercato. Striscioni e volantini polemici hanno preso di mira dirigenti e proprietà, con messaggi ironici e duri che riflettevano l’insofferenza della tifoseria, culminata in un appello diretto a Commisso affinché si "svegliasse".