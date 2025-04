Commisso e quella vicinanza a Palladino: il vento è cambiato alla Fiorentina

Commisso al fianco di Raffaele Palladino anche in conferenza stampa

Aprile, mese di rivelazioni. A Firenze si respira un’aria diversa e non solo per gli effluvi degli ultimi risultati: se il calcio giocato ha riportato entusiasmo e ambizioni nell’ambiente gigliato, ad elevare il livello di interesse e attenzione ha senza ombra di dubbio contribuito il ritorno in città di Rocco Commisso.