Commisso e Papa Francesco: tutta la devozione della famiglia viola

Intervistato al rientro da Cagliari, Commisso ha espresso parole di grande stima per il Papa, definendolo "una persona fantastica" che ha lottato per i poveri e contro la pedofilia nella Chiesa. Un ricordo sentito e commosso da parte del presidente viola, che ha voluto condividere pubblicamente il proprio dolore per la perdita di una figura così importante e ispiratrice. Lo scrive la Nazione.