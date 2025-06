Commisso contatta Pioli: vuole riportarlo a Firenze per battere Atalanta e Juve

Una stretta che il patron Rocco Commisso ha provato a dare in prima persona, col primo tecnico sulla lista dei papabili. Secondo una fonte araba, l’account ariyadhiah, il proprietario viola ha avuto ieri un contatto telefonico con Stefano Pioli, tecnico dell’Al-Nassr e già allenatore della Fiorentina tra il 2017 e il 2019, quando era responsabile della comunicazione viola l’attuale direttore generale Alessandro Ferrari. Una telefonata per comunicare di persona a Pioli la volontà di riportarlo a Firenze e provare a superare definitivamente la concorrenza dell’Atalanta, che valuta il tecnico tra i possibili eredi di Gasperini, e allontanare la suggestione juventina, già indebolita dal rafforzamento della posizione di Tudor. Pioli piace per la grande esperienza maturata in serie A e a livello europeo e la capacità di muoversi bene anche in situazioni ambientali difficili, d'altronde conosce bene Firenze per averci giocato e poi allenato. Lo scrive Tuttosport.