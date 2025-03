Colpani ha deluso, Zaniolo pure. La Nazione: “Riscatti molto lontani”

In particolare, l’esplosione di Gudmundsson rende ancora più complicato per Zaniolo ritagliarsi un posto in squadra. Con pochi segnali incoraggianti da entrambi, la Fiorentina dovrà valutare attentamente il loro futuro e capire se puntare ancora su di loro o prendere decisioni più drastiche. Lo scrive la Nazione.