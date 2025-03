Cosa farà Andrea Colpani? L'ex Monza è infortunato e salterà almeno le prossime due settimane di campionato, per tentare il rientro il 10 aprile in Conference League. Detto ciò, la Fiorentina si interroga sul suo futuro visto la cifra importante che dovrà versare ai biancorossi in caso di riscatto. Ecco il commento della Gazzetta dello Sport: