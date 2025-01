Colpani e 12 milioni di dubbi: il riscatto non è così scontato

Il Flaco, a differenza di Marin Pongracic e Albert Gudmundsson, ha giocato tanto. Ha inciso però allo stesso modo, cioè poco (solo 2 gol contro il Lecce) e in questo momento la richiesta del Monza per il riscatto - 12 milioni - non pare giustificata da quanto fatto vedere dal trequartista. Che, come i tanti altri prestiti in rosa dei viola, si giocherà il futuro da qui a giugno.