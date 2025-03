Colpani dopo la sosta. Adli e Folorunsho puntano il Napoli

Il triplo report medico di lunedì sera - riguardante Andrea Colpani, Yacine Adli e Michael Folorunsho - cancella di fatto tre pedine per la trasferta di Atene. Per il primo appuntamento a dopo la sosta nazionali, mentre il francese (che ieri si è allenato in parte col gruppo) e l'ex Napoli (ancora non aggregato alla squadra nel lavoro sul campo) sono prossimi al rientro, ma ancora non pronti per la Conference. Per Palladino, a centrocampo, le scelte sono pressoché contate, con poche opzioni da utilizzare a gara in corso. Lo scrive il Corriere dello Sport.