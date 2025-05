Chiaro, con tono calmo ma con messaggi chiari: Pradè ne ha per tutti

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha espresso con fermezza tutta la delusione per la situazione attuale, sottolineando come non sia accettabile aver lasciato otto punti tra Venezia e Monza. Pur parlando con toni pacati, il messaggio è chiaro e rivolto a più livelli, forse anche allo stesso allenatore Palladino, mai menzionato direttamente. Pradè ha annunciato che si faranno analisi approfondite con il presidente Commisso e il dg Ferrari per capire cosa abbia funzionato — come le vittorie contro le big — e cosa invece sia completamente mancato, come la prestazione contro il Venezia. Il ds ha ribadito l’ambizione della società e la necessità di ottenere risultati, chiedendo una vittoria a tutti i costi nelle ultime due gare contro Bologna e Udinese.