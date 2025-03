Chiamatelo “ammazzagrandi”: Palladino e un tour de force per confermarsi

L'edizione odierna di Tuttosport celebra la Fiorentina di Palladino, rinfrancata dalla bella vittoria sulla Juventus di domenica. Non ci sono state solo le rivincite di Kean e Fagioli, ma anche quella dello stesso tecnico, che ha vissuto per molto tempo nello scetticismo. L'allenatore ha superato brillantemente i 4 giorni che potevano condizionare forse definitivamente la sua permanenza in viola: presto per dire se sarà tutto rose e fiori, ma intanto è un inizio più che buono.