Chi resta e chi spera: in nove devono guadagnarsi la conferma a fine anno

Gudmundsson ha avuto una stagione sulle montagne russe ma ora è in crescita: ballano 17,5 milioni. Adli ne conta 13, sta a lui far capire il peso. Folorunsho è collegato invece al rendimento sportivo (8 milioni) quindi dipenderà dal finale di stagione.

Difficili

E poi ci sono coloro che rischiano il taglio. Escludendo Bove, che per i noti motivi rientrerà alla Roma, restano sulla graticola Zaniolo e Colpani: per il primo servono 11 presenze per far scattare i 15,5 milioni pattuiti, oltre ad almeno la semifinale di Conference. Per il secondo, oggi infortunato, servirà innalzare il livello per meritarsi la spesa di 12 milioni.