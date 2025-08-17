Federico Cherubini, ex Juventus e CEO del Parma, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.Tra i tanti temi toccati ha parlato anche di Moise Kean e Niccolò Fagioli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Cherubini: “Fagioli talento più cristallino della Next Gen. Kean? Non sono sorpreso”
Gazzetta dello Sport
Cherubini: “Fagioli talento più cristallino della Next Gen. Kean? Non sono sorpreso”
Cherubini e i pupilli viola al tempo della Juventus
Alla Juventus è stato anche responsabile del vivaio e l'ideatore della Next Gen: a bruciapelo, quale il talento più cristallino Fagioli. Tra i suoi figli calcistici c'è anche Kean. Il suo vero padre calcistico è Gigi Milani. Non sono stupito del Kean di Firenze. Non è facile imporsi dove si è cresciuti, Moise ha tutto per essere il nove della Nazionale
© RIPRODUZIONE RISERVATA