Champions League e Nazionale: i sogni di Cher Ndour

Poi al Besiktas a fargli da chioccia è un altro campione azzurro: «Con Ciro Immobile ci siamo trovati molto bene, è stato importante poter parlare con lui, anche perché il turco non è una lingua facile», dice sorridendo. «Loro hanno vinto l’Europeo. Spero un giorno di poterlo vincere anche io». Il piatto preferito è la carbonara («ma anche la picanha con riso e patate»), la playlist sempre la stessa («sono scaramantico, ascolto le solite cinque canzoni prima di entrare in campo»). «Come caratteristiche mi sono sempre ispirato a Pogba, come dedizione al lavoro e per la carriera che ha avuto a Cristiano Ronaldo. E a LeBron James». Sogni nel cassetto? «Vincere la Champions ed esordire con la Nazionale maggiore». Lo scrive il Corriere dello Sport.