Champions, ambizione e… stipendio! Così Commisso vuole tenere Kean

Barcellona e non solo su Moise Kean,ma la Fiorentina non rimarrà a guardare. Infatti, il presidente Rocco Commisso farà di tutto per trattenere l'attaccante ex Juventus. Per questo motivo, scrive la Gazzetta dello Sport,le mosse del club viola partirranno dallo stipendio. La Fiorentina vuole alzare sensibilmente i numeri che riguardano il contratto dell'attaccante: