Cessione Beltran? Repubblica: “La volontà del giocatore è chiara”

Tra i giocatori già presenti nella rosa della Fiorentina, restano alcune situazioni in bilico. In particolare, Lucas Beltran non ha mai convinto pienamente nelle sue due stagioni a Firenze e il club sta valutando eventuali offerte per lui. Tuttavia, l’attaccante argentino ha espresso chiaramente la volontà di restare e giocarsi le sue carte in maglia viola, puntando su un rilancio sotto la guida di Pioli.

Infine, c’è Pablo Marì, deciso a dimostrare di essere il profilo ideale per guidare la difesa della nuova Fiorentina. Il centrale spagnolo vuole mettere in campo esperienza e solidità per convincere Pioli a puntare su di lui come perno del reparto arretrato, in un’annata che si preannuncia decisiva per molti elementi della rosa. Lo scrive Repubblica Firenze.