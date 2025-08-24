Cercato dall’Inter, riscattato dalla Fiorentina: Gudmundsson, il 10 di Pioli

La stagione del riscatto di Albert Gudmundsson

Redazione VN 24 agosto - 09:44

Albert Gudmundsson si prepara a vivere la stagione della consacrazione con la Fiorentina, cercando riscatto dopo un anno condizionato dagli infortuni. L’islandese, classe 1997, dovrà mettere in campo il meglio del suo talento offensivo per offrire ai tifosi viola le stesse emozioni che aveva regalato ai sostenitori del Genoa, dove si era imposto come sorpresa della Serie B e poi della Serie A.

Gudmundsson si era fatto notare in Olanda con l’AZ Alkmaar, prima di trasferirsi al Genoa nel gennaio 2022. Lì, grazie alla guida di Alberto Gilardino, diventa fulcro della manovra offensiva, giocando come trequartista, seconda punta o mezzala offensiva, segnando e facendo segnare. La sua stagione 2023-24 lo consacra come uno dei talenti più interessanti del campionato, con 14 gol in Serie A e due in Coppa Italia, attirando l’attenzione dei grandi club.

La Fiorentina riesce ad assicurarselo in prestito con diritto di riscatto, esercitato poi per 13 milioni a giugno. Con Pioli, Gudmundsson avrà il ruolo di trequartista puro, cuore creativo del tridente offensivo insieme a Dzeko e Kean. L’obiettivo è rendere la manovra viola imprevedibile, offrendo fantasia, giocate illuminanti e gol, confermando il suo valore e portando la squadra il più in alto possibile, indossando la maglia numero 10 con responsabilità e ambizione. Lo scrive il Corriere dello Sport.