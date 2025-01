Cercati e voluti: Kean contro Lukaku, la sfida dei pupilli di Palladino e Conte

Kean e Lukaku rappresentano i fulcri dei sistemi di gioco. Il belga, più esperto, è utilizzato come punto di riferimento per appoggi e sponde, adattandosi a un ruolo meno dinamico rispetto al passato. Kean, invece, guida un gioco più diretto, sfruttando lanci lunghi e occasioni individuali. Sul piano realizzativo, Kean è in vantaggio con 15 gol in 22 partite contro i 6 di Lukaku in 18 gare stagionali. Tuttavia, Lukaku, con 400 reti in carriera, rimane un simbolo di esperienza, mentre Kean, a soli 24 anni, sembra aver iniziato a raggiungere il suo potenziale.