Cercasi regista. CorSport: “Pioli vuole Bernabè, ma il Parma fa muro”

Il focus del mercato della Fiorentina si concentra sul centrocampo. Il regista voluto da Pioli è Adrian Bernabé, ma il Parma fino a questo momento non è intenzionata ad aprire a trattative. Per non parlare del costo, 20 milioni (stesso costo di Asllani), che risulta troppo alto per il club viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.