Centrocampo? I nomi sono tanti, ma prima la Fiorentina vuole cedere Ikonè

La Nazione fa il punto sul mercato della Fiorentina . Sul fronte Luiz Henrique continua il lavoro sottotraccia dei tanti (forse troppi) intermediari. L'obiettivo è spostare in Europa il calciatore nella sessione invernale. Anche lui ha espresso il gradimento per la Fiorentina , ma la distanza tra domanda e offerta rimane di 10 milioni.

Per questo circola forte il nome di Dennis Man come alternativa. A livello di ruolo siamo li. I candidati in mediana. Da Lovric a Frendrup, passando per Matic, Bondo e Cristante. Qualche discorso è già stato avviato, niente però che al momento possa far pensare a chiusure imminenti. Prima la Fiorentina vuole capire cosa accadrà con Ikoné. Di offerte ne sono arrivate (dalla Francia e dall'MLS), tocca a lui adesso rispondere.