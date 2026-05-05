Cecchi: “L’unica nota lieta la consegna un fiorentino come Maurizio Sarri”

Tutte le strade del gol portano a Roma e, nel traffico vorticoso di maglie giallorosse, la Fiorentina si smarrisce e grippa. Una partita forse dall’esito scontato già all’inizio, con quel risultato arrivato da Cremona che ha liquefatto motivazioni e voglia di sacrificio. E senza motivazioni e voglia di sacrificio, in questo momento la differenza fra Fiorentina e Roma è esattamente quella espressa dal campo. Così, nella giornata l’unica nota lieta la consegna un fiorentino da combattimento qual è Maurizio Sarri con il colpo in trasferta della sua Lazio. Grazie a lui per salvarsi adesso c’è bisogno di un solo punto (e forse neppure di quello). La speranza è di intercettarlo fin da domenica perché, finalmente, come in un vecchio brano di De André, si possa chiudere le pagine sul nostro campionato di dolore. Con la speranza di poter scrivere per l’anno prossimo una canzone del tutto diversa. Lo meriteremmo.