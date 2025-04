Cecchi: “Gioie, dolori, identità Viola e biancoverdi: due club, una storia”

Così simili nel bene e nel male, così cariche di spirito identitario da sembrare quasi parenti a distanza. Sì, con un po’ di fantasia potremmo anche definire il Betis il cugino spagnolo della Fiorentina. Non lo suggerisce la suggestione ma la storia. Intanto il nome, concentrato di simbologie: Real Betis Balompiè. Betis, come il nome in latino del fiume Guadalquivir che attraversa l’Andalusia; e Balompiè perché gli studenti della Escuela Politecnica che nel 1907 fondarono la società, per beffa al Siviglia che si era definito «football club» vollero fare lo stesso ma alla spagnola. Un po’ come si in Italia una società decidesse di chiamarsi «Pallapiede club». Poi la storia sportiva, come quella viola fatta di su è giù clamorosi. Un solo titolo nazionale nel 1935, tre coppe del Re portate a casa con sofferenze estreme, come quando nel 1977 servirono 21 calci di rigore per superare l’Athletic Bilbao. Nel mezzo un saliscendi con tanta B e un po’ di C. E qui le cose per noi sono un po’ migliori. Ma per capire il Betis e l’animo dei beticos è necessario andare proprio ai 7 anni nei quali la squadra giocò in C. Allora, e siamo nel 1950, un disegnatore, Martinez de