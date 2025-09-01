Cecchi: “Fiorentina, andare oltre nella critica sarebbe farsi male a gratis”

Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, commenta la prestazione della Fiorentina di Stefano Pioli dopo il pareggio contro il Torino. Ecco le sue parole:
La Fiorentina può permettersi di negarsi un organizzatore di gioco? E ha senso schierare 3 punte se poi c'è una difficoltà enorme a far arrivare la palla sulla tre quarti? Sono due domande che nascono spontanee dopo il pari di ieri a Torino, un punto che non è certo da disprezzare ma che lascia in bocca un sapore di incompiuto, di irrisolto. Aggettivi che caratterizzano anche la Fiorentina attuale. Una squadra ambiziosa del vorrei ma non riesco. Che dovrebbe caratterizzarsi per una fase offensiva esplosiva e che invece va al tiro col contagocce. Che prende possesso a tratti della partita ma è un possesso palliativo, senza rendita o guadagno. Certo, visto le scelte delle ultime gare hai l'idea che Pioli stia ancora cercando il suo undici ideale. Che debba ancora battezzare titolari e modulo definitivo. Non ci resta che aspettare la ripresa. Che andare oltre nella critica sarebbe davvero un farsi del male a gratis.
