Cecchi: “Evitare i play-off farà bene a una Fiorentina stanca”

La Fiorentina è apparsa in debito di ossigeno nella trasferta in Portogallo. Evitare gli spareggi consente di concentrarsi solo sulla Serie A

Dalle colonne de La Nazione, Stefano Cecchi commenta la prestazione della Fiorentina in Portogallo, con un pareggio che consente di evitare i play-off. Ma la prestazione è stata tutt'altro che incoraggiante: i viola hanno patito molto in mezzo al campo e hanno messo insieme troppi errori in difesa. Ancora una volta, sottolinea l'opinionista, c'è stato bisogno di inserire i titolarissimi, che hanno portato al gol del pari.