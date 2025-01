Cecchi: “Colpani è il grande assente. Deve ritrovare la sicurezza in sé”

"La speranza è che tornando a casa possa ritrovare sé stesso. Che calpestando di nuovo le zolle verdi del Brianteo, possa ritrovare quel sinistro magico col quale irrideva gli avversari, marchio di fabbrica di gol architettonici per incanto e ingegno. Perché Andrea Colpani da Brescia, occhi adolescenti e fisico filiforme all'origine del soprannome con il quale lo chiamano in molti («il Flaco», ovvero il magro) è di certo il Grande Assente di questa prima metà di campionato. L'uomo che dovevafar lievitare la manovra d'attacco viola e che, invece, è mancato all'appello come uno scolaro che fa forca per evitare l'interrogazione di greco. Una delusione cocente.