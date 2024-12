Cautela e pressione. Gudmundsson, vietato strafare ma cresce l’attesa

Un infortunio "tosto" (parola di Palladino) alle spalle, la voglia e il bisogno di dover fare la differenza. Albert Gudmundsson sta tornando, e domani contro il Cagliari metterà un altro spezzone di gara nelle gambe propedeutico ad un recupero totale. Come scrive La Nazione, c'è da fare un passo alla volta e da calibrare con attenzione il minutaggio da qui al 4 gennaio, periodo in cui la Fiorentina scenderà in campo ben sette volte. Al Viola Park si sta lavorando per tirare a lucido l'islandese in vista di questo mese di fuoco, soprattutto a livello di condizione.

Alcuni sprazzi si sono visti nei soli 249 minuti in cui è sceso in campo in maglia viola, ma adesso ci si aspetta un cambio di marcia dal punto di vista fisico. L'ex Genoa - arrivato con un problema al polpaccio - ha saltato ben sedici partite e cresce l'attesa mista a un po' di pressione per averlo al 100%. Albert, d'altro canto, ha le spalle larghe e sa di essere arrivato come un top player, per questo non vede l'ora di regalare soddisfazioni ai tifosi. Il suo impiego però verrà centellinato e crescerà di volta in volta fino ai fatidici 90 minuti. Perché Gudmundsson possa cambiare definitivamente volto alla Fiorentina.