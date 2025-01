Cataldi stringe i denti e torna in gruppo: farà carte false per esserci a Roma

Danilo Cataldi sta attraversando un momento difficile: non gioca da titolare dal 29 dicembre e ha accumulato solo 11 minuti nel 2024. Reduce da problemi fisici e di salute (bronchite, guaio muscolare e problemi di stomaco), il centrocampista viola punta a rientrare per la sfida contro la Lazio, la squadra in cui è cresciuto. Dopo aver lavorato a parte, dovrebbe tornare in gruppo, con gli allenamenti decisivi per valutare la sua disponibilità.