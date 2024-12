Cataldi imprescindibile. E così si sogna un 4-3-2-1 con Beltran e Gudmundsson

Palladino ha in mente un nuovo modulo per la Fiorentina?

Danilo Cataldi è il fulcro imprescindibile della Fiorentina, indipendentemente dagli adattamenti tattici necessari dopo l’assenza di Bove. Sempre titolare in Serie A, tranne durante un breve stop, il numero 32 è centrale sia in fase difensiva che di costruzione del gioco. Con una precisione passaggi dell’88,6%, è il regista ideale per Palladino.