Cataldi e Mandragora in netta difficoltà: serve Fagioli basso

La Fiorentina ha sofferto anche a centrocampo, con Cataldi ancora lontano dalla miglior condizione e Mandragora in difficoltà per tutta la partita, specialmente nell'azione del primo gol subito. Per cercare di controllare il gioco, in attesa del ritorno di Adli, una possibile soluzione potrebbe essere l’arretramento di Fagioli, ma servirebbe soprattutto un cambio di atteggiamento, alzando il baricentro e non concedendo l’iniziativa agli avversari.